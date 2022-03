VIDEO | Fotbalistul ucrainean dărâmat de violențele din țara natală: „Plâng tot timpul. De aproape o săptămână”

Războiul din Ucraina este traumatizant și pentru fotbaliștii ucraineeni care evoluează în străinătate.

Chiar dacă nu sunt amenințați de bombele care cad necontenit pe teritoriul țării vecine, acestora le este greu să privească iadul declanșat în urmă cu 10 zile după intrarea trupelor ruse în Ucraina. Unul dintre ucraineenii extrem de afectați de imaginile primite de acasă este Oleksandr Zincenko, de la Manchester City. Acesta a mărturisit într-un interviu pe care i l-a acordat legendei fotbalului englez, Gary Lineker, care este starea sa de spirit în aceste momente grele pentur întreg poporul ucraineean.

„La miezul nopţii, ora Marii Britanii, soţia mea m-a trezit şi plângea. Am fost şocat. Mi-a arătat videoclipuri, imagini cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. Poate cel mai apropiat sentiment este senzaţia că cineva din familia ta moare. Ştii, sentimentul este că te simţi rău în interior. Dar e mai rău.

Plâng tot timpul. De aproape o săptămână nu am numărat, dar chiar şi când conduc să merg la antrenament, încep să plâng. Oamenii din Ucraina mă țin la curent cu tot ce ce întâmplă. Fac foamea. Încearcă doar să supraviețuiască, dorm în buncăre. Să fiu sincer, doar fiica și familia mea mă țin să nu plec la război”, a povestit fundașul în intervenția de la BBC.

"I'm just crying. I promise you, I'm just crying."

Oleksandr Zinchenko has thanked the world for standing with Ukraine in an emotional interview about the Russian invasion of his homeland.

— BBC Sport (@BBCSport) March 4, 2022