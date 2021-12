VIDEO | Gabriel Debeljuh, după victoria cu Jablonec: „În Europa este mai dificil decât în campionat”

Atacantul echipei CFR Cluj, Gabriel Debeljuh, a declarat joi seară, după meciul cu Jablonec, scor 2-0, că gruparea din Gruia nu au fost pregătiţi cum ar fi trebuit la partida tur cu cehii, însă acum sunt într-o formă mai bună.

Debeljuh a marcat cele două goluri ale partidei de joi seară.

„Sunt foarte fericit pentru că am câştigat astăzi. Nu ne-am calificat, dar acesta este fotbalul. Trebuie să muncim mai mult. La meciul din tur nu am fost pregătiţi aşa cum trebuia, acum suntem într-o formă mai bună. Dacă am fi câştigat atunci, alta era situaţia.

În Europa este mai dificil decât în campionat, este o intensitate mult mai mare. Dacă jucăm ca acum nimeni nu ne poate opri în Liga 1, totul depinde doar de noi„, a spus Debeljuh, potrivit sport.ro.

În celălalt meci al grupei, AZ Alkmaar a învins cu 1-0 Randers. Clasamentul final al grupei D: 1. AZ Alkmaar – 14 puncte, 2. Randers – 7 puncte, 3. Jablonec – 6 puncte, 4. CFR Cluj – 4 puncte. Câştigătoarea grupei va evolua în optimile de finală ale Conference League. Echipa de pe locul doi va juca în play-off-ul pentru optimi.