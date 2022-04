Video | Gest șocant la Campionatul European de Karting! – Câștigătorul a făcut salutul nazist și a izbucnit în hohote de râs

Artem Severiukhin (14 ani) a făcut un gest terifiant în timpul Campionatului European de Karting.

На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.

Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia @fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP

— Freel (@FreelFreel) April 10, 2022