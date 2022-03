Sportivul în vârstă de 26 de ani a pierdut confruntarea în fața spaniolului din sferturile de finală ale turnelui american.

Campionul de la Australian Open s-a impus, scor 7-6, 5-7, 6-4, după o dispută care a durat 2 ore și 46 de minute. După momentul în care cei doi s-au salutat la fileu, Kyrgios a lovit nervos racheta de asfalt, iar aceasta a ricoșat foarte aproape de un copil de mingi. Acesta a reușit să se ferească, dar incidentul a fost observat de aproape toată lumea prezentă pe arena de la Indian Wells. Iar jurnaliștii au abordat subiectul la conferința de presă, iritându-l pe jucătorul australian.

„Ce vrei să spun ? Asta a fost intenţia mea? Nu. Am aruncat racheta aproape de el? A aterizat la un metru de piciorul meu, a sărit şi aproape că l-a lovit. Sunt om. Aceste lucruri se întâmplă”, „Cred că dacă aş face-o de un milion de ori, nu ar fi aşa. Era la trei metri de copil.

Asta e o întrebare pe care o să mi-o pui după o luptă de trei ore împotriva lui Nadal? De asta vii aici?””S-a prăbuşit, s-a aplecat, s-a ferit, s-a aplecat. Doamnee!. Foarte bine. Dacă asta mă întrebi… Nu a fost lovit. A fost un accident. Cu siguranţă nu a fost ca Zverev. Nu l-am lovit, din fericire, şi nu asta a fost intenţia mea. Copilul este bine. Mare întrebare, bravo”, a fost reacția lui Kyrgios.

Totuși, Nick Kyrgios și-a cerut scuze pentru reacția necontrolată pe care a avut-o chiar băiatului care a fost pus în pericol de momentul de rătăcire al controversatului sportiv de la antipozi. Australianul a făcut publică pe o rețea de socializare o conversație purtată cu tânărul prin intermediul unor mesaje trimise între cei doi.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) March 18, 2022