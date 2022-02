VIDEO | Gică Hagi, înaintea meciului cu FC Voluntari: „Avem nevoie de victorie în lupta noastră”

Managerul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat că FC Voluntari este un adversar într-o formă bună de mai mult timp şi îşi doreşte ca echipa dobrogeană să fie prima care o învinge gruparea ilfoveană în acest an.

“Sper să facem un meci bun pentru că întâlnim un adversar care e într-o formă foarte bună de mult timp, e într-un moment foarte bun şi sperăm să fim prima echipă care câştigă cu ei. Avem nevoie de victorie în lupta noastră de a încerca să intrăm în play-off. Ne dorim, vrem să facem un meci bun, ştim că nimic nu e uşor în fotbal şi în viaţă şi cred că suntem pregătiţi şi de acest meci”, a afirmat Hagi, într-o conferință de presă.

Hagi a vorbit apoi şi despre Constantin Budescu, despre care a afirmat că şi-ar fi dorit să îl antreneze.

“Sunt primul antrenor care l-a dorit de la Ploieşti, când era la Astra. El ştie acest lucru. Nu am putut să ajung la el pentru că e un jucător foarte valoros şi niciodată nu am antrenat deocamdată o echipă la care să am bani foarte mulţi, un buget foarte mare, în care pot să iau jucători care au valoare şi au o cotă. El are statutul lui şi îi doresc baftă, să joace fotbal pentru că ştie să o facă. E un număr 10 veritabil care poate să îţi facă diferenţa şi a demonstrat-o când a avut un mediu bun. Îi urez baftă, dar mai puţin mâine, să fie mai puţin inspirat”, a declarat Hagi.

Meciul dintre Farul Constanţa şi FC Voluntari are loc, sâmbătă, de la ora 14.00, pe stadionul din Ovidiu, în etapa a 26-a a Ligii 1.