VIDEO | Gică Hagi, prezent la Glasgow la sărbătoarea lui Rangers! „Regele” a făcut spectacol alături de vedete ale fotbalului mondial

Managerul tehnic al Farului a fost invitat la aniversarea a 150 de ani de existență ai grupării scoțienie, la care evoluează și fiul său Ianis.

Clubul de pe Ibrox Park a organizat un meci demonstrativ între două echipe, World Rangers și Rangers Legends, iar Gică Hagi s-a regăsit printre cei care au alcătuit trupa vedetelor fotbalului din toată lumea. Coechipieri i-au fost printre alții Luis Figo, Roberto Carlos, Robert Pires sau Roy Makaay. În fața lor au stat alte nume mari ale celui mai iubit sport de pe planetă precum Giovanni van Bronckhorst, Paul Gascoigne, Kris Boyd sau Sasa Papac.

„Regele” a fost apreciat de către scoțieni pentru prestația sa care i-a încântat pe cei 40.000 de spectatori prezenți în tribune.

”Legenda din România a fost într-o formă decentă deși a fost înlocuit după doar jumătate de oră. A încercat să atragă puțin atenția asupra sa când a vrut să îl învingă pe Vignal cu un șut expediat din colțul careului puțin peste transversală. Hagi a avut parte de o reacție magnifică din partea suporterilor de pe Ibrox atunci când a părăsit terenul”, au notat cei de la Rangers Review.

FULL-TIME: Rangers XI 2-3 @LuisFigo World XI

💙 Almost 40,000 at Ibrox for today's match, thank you for your support.#WeAre150 pic.twitter.com/ErbukpMqSW

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 26, 2022