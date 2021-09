VIDEO | Gigi Becali se ține de cuvânt! Edi Iordănescu a dezvăluit ce vorbește cu patronul

Antrenorul FCSB-ului a oferit noi amănunte despre relația cu patronul, recunoscut până nu de mult pentru obiceiurile de a dicta absolut totul la echipa sa!

Edward Iordănescu este gata să îi aducă lui Gigi Becali titlul de campion, la șase ani de la ultima performanță de acest fel. După experimentele eșuate cu Bogdan Andone, Bogdan Vintilă sau Dinu Todoran, afaceristul din Pipera a decis să aducă un antrenor mai bine cotat și să îi ofere acestuia toată libertatea de care are nevoie pentru a face performanță.

La conferința de presă dinaintea următorului joc de campionat, Iordănescu a ținut să prezinte din nou relația bună pe care o are cu Gigi Becali. Antrenorul roș-albaștrilor a dezvăluit că acesta se ține de înțelegerea din contract și a mărturisit cum decurg discuțiile private dintre cei doi.

„Am vorbit generalităţi, lucruri care vreau să rămână confidenţiale. Dânsul e mereu pozitiv, e optimist în privinţa muncii pe care o facem noi. Am salutat de câte ori am putut comportamentul dânsului, în sensul în care vorbim tot timpul, când ne permite săptămâna.

Ne ţinem de convenţia respectivă… în prima parte a săptămânii mai profund, de joc, de cum am văzut lucrurile, de cum a văzut dânsul, de ce urmează. După, dacă mai vorbim, vorbim lucruri mai mult extra-sportive. Eu am apreciat nu numai comportamentul dânsului, dovedeşte că îşi ţine cuvântul şi nu am avut dubiu că nu o va face.

Am apreciat reacţia pe care a avut-o când l-am apelat şi i-am spus că am nevoie de întăriri. Întăririle au venit şi au fost productive. Au produs… şi Vali Gheorghe şi Claudiu Keşeru şi-au pus imediat amprenta pe joc. La fel sunt sigur că o va face şi Budescu. A investit şi a adus jucători, aşa că pentru mine este un semn puternic de susţinere!”, a spus Edi Iordănescu, în cadrul conferinței de presă.