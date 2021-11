VIDEO | Guardiola, gest de clasă pentru Xavi. Mentorul, prezent la Barcelona!

Guardiola s-a urcat în avionul de Barcelona: nu a vrut să rateze prezentarea lui Xavi în funcţia de antrenor principal. Cei doi au scris istorie pe Nou Camp din postura de antrenor şi jucător, iar acum este rândul lui Xavi să îi conducă pe catalani.

În faţa jurnaliştilor spanioli, Guardiola a făcut o declaraţie menită să ia presiunea de pe umerii noului antrenor.

„Xavi nu trebuie să fie urmaşul meu şi al nimănui, trebuie să fie el şi nimic mai mult. Ca antrenori suntem ceea ce suntem, decizia este la el, lumea nu trebuie să se gândească la nimic din trecut. Oamenii nu trebuie să uite că şi când eu eram antrenor am făcut multe meciuri rele, şi am avut perioade în care nu am făcut nimic bine. Deasemenea am pierdut şi titluri, bine, puţine, dar le-am pierdut” – a explicat managerul catalan.

Xavi şi-a început deja munca la Barcelona şi a explicat din primul moment filosofia care îl va ghida ca antrenor al echipei la care şi-a petrecut aproape întreaga carieră.

Xavi “Rules first, then values, then model of how we want to play. Of course I have a good maestro like Pep Guardiola. I many experiences from this of coaches” #Pep #ReInventingTheGame pic.twitter.com/IwyeAgIihi

