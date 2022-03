VIDEO | Hagi, înaintea meciului FC Voluntari – Farul: „Motivaţia este posibilitatea de a participa în Europa”

Antrenorul echipei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a susțiut o conferință de presă, joi, în care a declarat că formaţia sa trebuie să câştige cât mai multe puncte în următoarele trei etape ale play-off-ului Ligii I, pentru a putea spera la ocuparea unui loc în clasament care să-i permită participarea în cupele europene.

„E o perioadă în care trebuie să producem rezultate dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa. În următoarele trei meciuri trebuie să producem rezultate foarte bune. În cele două deplasări pe care le avem, la Voluntari şi Piteşti, şi cu Craiova acasă. Şi când spun rezultate bune, mă gândesc la a câştiga meciurile. Sper ca şi jucătorii să înţeleagă acest lucru şi să vorbim după aceste trei meciuri că am făcut jocuri foarte bune şi am acumulat multe puncte care să ne ţină acolo sus în lupta pentru a participa în cupele europene. Motivaţia cea mai mare este acum posibilitatea de a participa în Europa şi trebuie să ne gândim la acest lucru. Acest lucru mi-l doresc”, a declarat Hagi, care a prefațat meciul cu FC Voluntari, din etapa a 3-a a play-off-ului Ligii I.

„Încercăm să strângem rândurile cu toţi jucătorii care au fost la loturile naţionale şi care s-au întors acasă. Încercăm să câştigăm meciul pe care îl avem în deplasare la o echipă care a avut un campionat foarte bun, la Voluntari. Încercăm să facem un meci bun. Cred că am jucat foarte bine cu ei ultima oară acasă, dar nu la fel de bine am jucat în deplasare, când am luat bătaie. Deci avem două meciuri pe care să le analizăm şi sperăm că de această dată să mergem la Voluntari şi să câştigăm acest meci. Nimic nu e uşor, dar depinde de noi să arătăm acest lucru. Sper să fiu inspirat în ceea ce priveşte echipa pe care o voi alcătui, jucătorii să fie inspiraţi pe teren şi să ne întoarcem cu cele trei puncte acasă”, a afirmat tehnicianul formaţiei constănţene.

Partida FC Voluntari – Farul Constanţa, din cadrul etapei a 3-a a play-off-ului Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 17:30.

