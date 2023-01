VIDEO | Handbal de clasă la CM masculin! Spania este în semifinale după 4 reprize de prelungiri

Prima semifinală a Campionatului Mondial masculin de handbal se va disputa între Spania şi Danemarca.

Competiția organizată de Suedia și Polonia a ajuns la stadiul în care se stabilesc cele 4 echipe care vor juca în careul de ași. Două dintre ele sunt Danemarca, deținătoarea titlului, și Spania.

Echipa iberică a avut nevoie de 4 reprize de prelungiri pentru a elimina Norvegia cu 35-34. Nordicii au condus cu 13-12 la pauză și au avut atacul în minutul 59:43, când se aflau în avatnaj pe tabelă, 25-24.

Dar, Sebastian Barthold a făcut o gafă de începător. În loc să tragă la poartă, i-a pasat unui coleg, iar arbitrii au fluierat joc pasiv. Spania, care juca în inferioritate, a repus mingea, care a ajuns la Alex Dushebaev, iar acesta a înscris în minutul 59:59.

80 minutes of handball needed to separate 🇪🇸 Spain and 🇳🇴 Norway in their quarter-final 🤯 Here's how the match was sent into extra time — twice 💥#POLSWE2023 #sticktogether @RFEBalonmano @NORhandball pic.twitter.com/80YndsDMKw

— International Handball Federation (@ihf_info) January 25, 2023