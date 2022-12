VIDEO | Handbalistele de la Rapid, încă un succes în Liga Campionilor! Giuleștencele sunt pe locul 2 în Grupa B

Echipa feminină de handbal Rapid a învins formația norvegiană Storhamar, în deplasare, cu 36-29 (17-15), în Grupa B din Champions League.

Meciul a început cu elevele lui Carlos Viver la conducere, însă la jumătatea primei reprize, norvegiencele erau în avantaj cu un gol, scor 11-10. Până la pauză, însă, campioana României a întors rezultatul și a intrat la cabine cu un avantaj de două goluri, 17-15.

HALF-TIME: #CSRapidBucuresti lead 17:15 at the half against @StorhamarElite. Dorina Korsós added this beautiful lob to her highlight reel! 🤩#ehfcl pic.twitter.com/sBrrkl90iL

— EHF Champions League (@ehfcl) December 17, 2022