VIDEO | Ianis Hagi a marcat primul gol după două luni și jumătate! Reușită spectaculoasă a tricolorului

El a punctat în minutul 21 al confruntării încheiate la egalitate, 1-1. Reușita mijlocașului nu fost suficientă pentru victoria echipei pregătite de Giovanni van Bronckhorst, deoarece gazdele au egalat din penalty prin Ferguson, în minutul 72. Campioana Scoției a terminat partida în inferioritate după ce Ryan Kent a fos eliminat în minutul 83. Tot Kent a fost și cel care a pasat decisiv la golul lui Ianis, primul pentru fotbalistul naționalei după o pauză de mai bine de două luni.

El nu mai punctase din 4 noiembrie, tot la 1-1 cu Borndby, în Europa League. În campionat, a fost a doua oară când Hagi Jr și-a trecut numele pe lista marcatorilor după ce a punctat și în duelul cu Linvingston, în chiar prima etapă a Scottish Premier League. Ianis le-a luat fața fundașilor adverși și l-a executat pe portarul advers din careul mic. El a rezistat pe teren până în minutul 78 când a fost înlocuit de Sakala. Cu această remiză , Rangers are acum 52 de puncte, cu 4 mai multe decât urmăritoarea Celtic, în momentul în care a trecut 21 de etape din această stagiune.

Good movement and composed first-time finish by Ianis Hagi to put Rangers 1-0 up over Aberdeen 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿#RangersFC #SPFLpic.twitter.com/dpBb2K99Dv

