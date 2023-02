VIDEO | Iga Swiatek a distrus-o pe Liudmila Samsonova la Dubai! Liderul WTA a câștigat 15 game-uri la rând

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek (1 WTA, cs) s-a calificat fără emoții în sferturi la Dubai.

Liderul mondial a câștigat de o manieră entuziasmantă meciul cu ocupanta locului 13 în lume, rusoaica Liudmila Samsonova (cs 14), impunându-se cu 6-1, 6-0. Singurul game câștigat de Samsonova a fost al doilea din setul de debut, fără să cedeze vreun punct.

Flawless. Again.@iga_swiatek defeats Samsonova 6-1, 6-0 to reach the last eight in Dubai.#DDFTennis pic.twitter.com/nahSBP2TWW

— wta (@WTA) February 22, 2023