VIDEO | Surpriză la Australian Open 2023! Iga Swiatek a fost eliminată în optimi în 2 seturi

Jucătoarea poloneză Iga Swiatek (1 WTA, cs 1) a părăsit Australian Open 2023 în optimile de finală.

Liderul autoritar al clasamentului WTA, poloneza Iga Swiatek s-a oprit în optimile de finală ale ediției actuale a primului turneu de Mare Șlem al anului, Australian Open. Ea a fost învinsă de kazaha Elena Rybakina (23 WTA, cs 22) cu 4-6, 4-6.

