VIDEO | Iga Swiatek nu a avut milă de Sorana Cîrstea! Calificare în semifinale la Indian Wells cu 5 game-uri cedate

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (83 WTA) a ratat calificarea în semifinale la Indian Wells.

Ea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial și principala favorită a competiției, cu 2-6, 3-6. Meciul a durat o oră și 22 de minute, iar Swiatek a controlat partida de la un capăt la celălalt.

10 desert wins in a row 🌴

Defending champ @iga_swiatek has yet to drop a set en route to the semis, defeating Cirstea 6-2, 6-3.#TennisParadise pic.twitter.com/tXHtZVe0tK

— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 16, 2023