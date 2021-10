VIDEO | Interzis cardiacilor! Arbitru, snopit din bătaie la un meci de fotbal! Agresorul a fost arestat

Un fotbalist din Brazilia, pe nume William Ribeiro, a fost arestat după ce în timpul unui meci din campionatul regional l-a bătut pe arbitrul întâlnirii, Rodrigo Crivellaro, chiar pe gazon. Incidentul s-a petrecut în timpul partidei Sao Paulo RS – Guarani RS, conform The Sun.

Jucătorul gazdelor s-a înfuriat după ce echipa sa tocmai primise un gol și l-a luat la bătaie pe arbitru.

Sportivul l-a pus pe arbitru la pământ și apoi l-a lovit cu piciorul în cap.

William Ribeiro a fost imediat oprit din atacul său de ceilalți fotbaliști prezenți pe teren și a fost reținut de forțele de ordine prezente la stadion.

O ambulanță a intrat imediat pe gazon și l-a preluat pe Rodrigo Crivellaro transportându-l la spital în Venancio Aires, lângă Porto Alegre, în sudul Braziliei. Arbitrul și-a revenit după ce a fost tratat de medici, dar aceștia au decis să-l țină în continuare sub observație.

Meciul din care mai erau de jucat 30 de minute a fost abandonat.

Președintele clubului Sao Paulo RS, Delvid Goulart Pereira, și-a cerut scuze pentru nefericitul eveniment și a anunțat rezilierea contractul cu fotbalistul agresor.

”Un eveniment nefericit, regrtabil și, mai presus de toate, revoltător. În ziua în care ne-am adunat să sărbătorim 113 ani de la înființarea clubului, ne-am confruntat cu unul dintre cele mai triste episoade din istorie, o scenă fatidică care a șocat pe toată lumea.

„Ne pare rău și suntem profund rușinați. Trimitem toate scuzele din lume arbitrului bătut și familiei sale, precum și cerem scuze publicului în general pentru scena lamentabilă văzută astăzi. Contractul sportivului este reziliat din acets moment. Mai mult, vor fi luate toate măsurile legale posibile”, a spus Delvid Goulart Pereira.

🚨 THIS HAPPENED TODAY IN A BRAZILIAN REGIONAL LEAGUE:

The referee is recovering in the hospital and the player was arrested by the police with attempted murder charges 😳pic.twitter.com/jrIwKUGTPd

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) October 5, 2021