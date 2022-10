VIDEO | Ion Țiriac, despre pasiunea pentru mașinile de lux: „Nu știu dacă îmi face onoare sau sunt cam tâmpit”

Fostul jucător de tenis Ion Țiriac a dezvăluit cum a început pasiunea pentru mașinile de lux și a spus de ce crede că este cam tâmpit.

„Toate treburile au plecat de la motociclete pe care le-am avut la 18-20 ani”, a precizat Ion Țiriac

A început tenisul în 1962, făcând în paralel și hochei, la care a renunțat 2 ani mai târziu. Tenisul a devenit sport profesionist în 1968, iar primul clasament ATP a fost făcut public pe 23 august 1973, avându-l lider pe Ilie Năstase. Cea mai bună poziție ocupată vreodată de Ion Țiriac a fost locul 19, dar la amatori.

După ce a renunțat la tenis, Ion Țiriac s-a apucat de antrenorat și abia atunci a putut să-și cultive, mai mult, pasiunea pentru mașinile de lux.

„Eu cred că fiecare copil are o pasiune pentru roată. Începe cu trotineta, cu bicicleta și așa mai departe. Eu sunt generația care sunt; la anii pe care îi am, nu pot să pretind că am avut o copilărie precum tinerii de astăzi.

Am avut o copilărie pe care o consider normală. Foarte dificilă, după Al Doilea Război Mondial, dar astfel înveți factorii vieții mult mai sănătos, cu picioarele pe pământ.

Toate treburile au plecat de la bicicleta, de la 10 Jawe, motociclete pe care le-am avut la 18-20 ani. Am avut norocul să fi scăpat cu picioarele întregi, cu capul pe umeri, iar apoi, încet-încet, am ajuns la automobil”, a spus Țiriac, în „Interviul de 10” difuzat la PRO Arena.

„Nu știu dacă îmi face onoare sau sunt cam tâmpit, dar am luat un Ferrari cu 200.000 de euro”, a explicat Ion Țiriac

Fostul președinte al FR de Tenis a făcut cunoscut și care a fost primul bolid de lux pe care l-a cumpărat. „Vedeam prin reviste, pe stradă automobile la care doar visam. În cariera mea de jucător – fie de hochei, fie de tenis – nu am prea avut timp.

Nu am fost nici Ilie Năstase, nici John McEnroe, nici Rafael Nadal. Și atunci a trebuit să joc mai mult decât ei în fiecare zi. Dacă Năstase juca o oră, eu trebuia să joc 5 sau 6 ca să ajung pe undeva pe aproape.

După ce am terminat cu Cupa Davis, în 1972, tenisul începuse deja să fie un sport profesionist. În 1968 sau 1969 s-a terminat cu amatorismul și a devenit sport deschis, liber pentru toată lumea. Profesioniștii care erau pe vremea aia câștigau 3 lei, în loc de 1 leu cât câștigam la amatori.

Dar tot nu am avut timp, pentru că am început să antrenez. Și e mult mai dificil decât să fii jucător, pentru că trebuie să știi ce vrea jucătorul tău mâine, chiar dacă el nu știe. Dar începusem să am bani, ca să-mi permit un obiect, altul și așa mai departe.

Mai mult decât atât. Nu știu dacă îmi face onoare sau sunt cam tâmpit. La un moment dat, când a apărut F40-ul la Ferrari, mie mi-a dat imediat, pentru că mă cunoșteau. Îi cunosc pe toți, mi-au dat un Ferrari.

Bineînțeles că a trebuit să-l plătesc, costa 200.000 de dolari, dar se vindea imediat cu un milion. Sau nu-l luai, și dădeai doar contractul, hârtiile, iar un alt cumpărător îți oferea imediat 800.000”, a spus Ion Țiriac.