VIDEO | Jucătorii echipelor Atletico Madrid şi Manchester City s-au luat la bătaie pe tunelul care duce la vestiare

Manchester City a remizat, miercuri, în deplasare, scor 0-0, în meciul cu Atletico Madrid, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. În tur, “cetățenii” s-au impus cu 1-0.

În finalul meciului disputat pe Wanda Metropolitano, Felipe a avut o intrare tare la Foden, apoi jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească. Fundaşul brazilian al gazdelor a fost eliminat după acea fază.

Muntenegreanul Stefan Savici a încercat să-l scoată din teren cu forţa pe Foden, ca jocul să continue. În urma gestului său, adversarii au ripostat iar jucătorii celor două echipe s-au împins reciproc, în meleu intervenind şi fotbalişti de rezervă de la City.

Meciul a fost întrerupt mai multe minute, iar arbitrul central l-a eliminat pe Felipe.

Did Felipe deserve a red card for this challenge against Foden? 🤔 #UCL pic.twitter.com/c2Hk9kxt20

Conflictul a continuat pe tunelul care duce la vestiare. Savici și coechipierul lui croat Sime Vrsaljko aveau ceva de împărţit cu adversarii, iar Jack Grealish şi Kyle Walker au fost ţinuţi cu greu în frâu de coechipieri şi de membri ai staff-urilor.

Savic vs the whole man city squad? my money is on Savic!

