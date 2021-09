VIDEO | Jucătorii FCSB-ului rămân cu picioarele pe pământ după ultimele rezultate! De ce se tem aceștia

Elevii lui Edi Iordănescu au bifat aseară al doilea succes consecutiv, însă roș-albaștrii rămân cumpătați și se așteaptă la meciuri dificile în acest sezon de Liga 1!

FCSB le-a învins în ultimele două runde pe Dinamo și FC U Craiova și a urcat până pe locul 5 în clasament. Cu toate acestea, căpitanul Andrei Miron a mărturisit că deocamdată nu este nimic jucat, iar adversarii bucureștenilor vor încerca să îi pună piedică vicecampioanei României de acum înainte.

Ulterior, fundașul FCSB-ului a identificat și principalul factor care ar putea contribui negativ în jocul roș-albaștrilor.

„A fost un meci foarte greu, am întâlnit o echipă foarte bine organizată și mă bucur foarte mult că am reușit să câștigăm. Eu cred că am stat foarte compacți, am stat foarte bine defensiv. Chiar dacă nu am avut foarte multe ocazii, am reușit să dăm un gol și să luăm cele trei puncte. A fost un duel normal la cap, m-a lovit puțin. Am reintrat în meci și nu este nimic grav.

Se știe că aici mereu vin suporteri foarte mulți. E un stadion foarte frumos, dar păcat de această suprafață pentru că este sub orice critică, este dezastruoasă. A fost o atmosferă frumoasă. La Craiova mereu vin mulți oameni la stadion.

Cred că noi o să avem meciuri foarte dificile cu majoritatea echipelor din Liga 1, deoarece vor sta bine defensiv și vor încerca să joace pe contraatac. Noi suntem o echipă care vrem să avem posesia și să fim combinativi, iar suprafața este un factor”, a spus Andrei Miron la finalul meciului U Craiova 1948 – FCSB 0-1, conform FCSB TV.