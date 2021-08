VIDEO | Keșeru, primele cuvinte după revenirea la FCSB: „Când am plecat am lăsat niște lucruri neterminate!”

Atacantul în vârstă de 34 de ani a fost prezentat oficial la FCSB și a oferit primele declarații după revenirea în tabăra roș-albastră!

Claudiu Keșeru a vorbit despre reîntoarcerea la vicecampioana României și a mărturisit că își dorește să repete evoluțiile din experiența trecută. Fostul fotbalist al celor de la Ludogorets este de părere că odată cu revenirea în Liga 1 va intra din nou în cărți și pentru echipa națională a României. Totodată, Keșeru a discutat și despre următorul joc din campionat, contra lui Dinamo, programat pe 12 septembrie.

„Când am plecat de aici am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate. Acum s-a ivit această șansă și iată că am venit. Am avut niște cifre extraordinare aici, acum îmi doresc să joc cât mai bine pentru acest club.

Cred că întoarcerea aici poate însemna și întoarcerea la echipa națională. Am fost până acum în circuitul echipei naționale, iar prin performanțele mele de pe teren cred că voi putea atrage atenația din nou. Încerc să nu mă gândesc prea mult la meciul cu Dinamo. Am înscris primul meu gol în echipamentul Stelei (n.r FCSB) într-un meci cu Dinamo, ar fi excepțional să se repete acest lucru. Îmi doresc din tot sufletul să ajut la redresarea echipei, vreau să-mi aduc aportul total.

Am simțit de-a lungul timpului că anumiți jucători tineri au nevoie de o persoană pe care să o privească. Să o privească în ochi și să înțeleagă că totul va fi ok. Cred că reușesc să stăpânesc momentele grele și am această energie de a-i ajuta pe ceilalți să treacă peste acel hop. Suporterii sunt cei mai importanți, am văzut anul trecut ce înseamnă fotbalul fără suporteri. Pentru mine, ei sunt cei mai importanți. Este o conexiune fără de care nu ai cum să atingi apogeul”, a spus Keșeru, pentru site-ul FCSB.