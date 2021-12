Momente cumplite pentru fotbalul mondial. Sergio Kun Aguero şi-a anunţat retragerea din fotbal la numai 33 de ani. Acesta sosise liber de contract în vară, la Barcelona.

Fotbalistul a luat decizia de a se retrage din fotbal la sfatul medicilor. Kun Aguero s-a confruntat cu probleme la inimă în ultima perioadă, iar după cinci jocuri în tricoul blaugrana a decis să agaţe ghete în cui.

,,Este o conferinţă pentru a anunţa că am decis să renunţ la fotbal. Am decis să renunţ la fotbalul profesionist, e un moment extrem de dur. Decizia luată a venit pentru sănătatea mea. Problemele pe care le-am avut în urmă cu o lună şi jumătate m-au adus în mâna medicilor care mi-au spus că cea mai bună soluţie e să renunţ la fotbal. Am luat decizia cu 10 zile în urmă. Am făcut totul să nu renunţ, dar nu am avut speranţe. Sunt foarte fericit de cariera pe care am avut-o.

Iubesc fotbalul de la 5 ani, atunci când am pus prima oară mâna pe minge. Atletico Madrid a pariat pe mine când aveam 18 ani, Manchester City, ştiţi cu toţii ce simt pentru acel club. Toată lumea de aici de la Barcelona… e una din cele mai bune echipe din lume. Le mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine. Le mulţumesc colegilor de la Barcelona. Am făcut tot ce am putut mai bine pentru a-i ajuta să câştige.”, a spus Kun Aguero, în cadrul unei conferinţe de presă.