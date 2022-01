VIDEO | Ladislau Boloni, cuplu de temut cu Gică Hagi la echipa națională: „Am discutat cu Mircea Sandu, dar am fost refuzat”

Într-o amplă conferință de presă susținută astăzi, Ladislau Boloni a vorbit și despre episodul în care s-a despărțit de echipa națională în 2002.

Atunci, acesta a condus prima reprezentativă în preliminariile pentru Cupa Mondială din Japonia și Coreea de Sud. Cu doar două etape de înainte de final, fostul mijlocaș a ales să plece de la cârma naționalei României și să semneze cu Sporting Lisabona, iar în locul său a venit Gică Hagi.

Totuși, în prezent, Boloni susține că a vorbit la vremea respectivă cu Mircea Sandu să rămână în continuare alături de echipa națională pentru partidele rămase și să-l ajute Gică Hagi, aflat la prima experiență pe banca tehnică, dar președintele FRF de atunci a refuzat propunerea venită din partea lui ”Loți” Boloni.

În cele din urmă, România s-a calificat la baraj, unde a fost eliminată de Slovenia, scor 2-3 la general, astfel că a ratat prezența la respectivul Mondial, primul după trei participări consecutive.

”Înainte să plec, am avut multe discuții cu Mircea Sandu. Echipa era ca și calificată la baraj. Președintele lui Sporting ar fi fost de acord să fiu alături de echipa națională în ultimele meciuri. I-am propus lui Mircea Sandu.

I-am zis să-l aducă pe Gică Hagi, pe care îl cunosc bine. I-am zis că pot să vin să ajut, să dau o mână de ajutor, dacă are nevoie. Pe bună dreptate, am fost refuzat. Așa că am plecat, dar nu am plecat gratis. Am ajuns la FIFA, cu proces, am fost pedepsit și am plătit”, a declarat Ladislau Boloni, la conferința de presă.