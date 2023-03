VIDEO | Lionel Messi are statuie la muzeul CONMEBOL! Companie selectă pentru argentinian

O statuie a superstarului Lionel Messi a fost expusă la muzeul Confederaţiei sud-americane de fotbal (CONMEBOL).

Statuia lui Lionel Messi va sta lângă cele ale lui Diego Maradona și Pele

Confederaţia sud-americană de fotbal (CONMEBOL) a sărbătorit echipa Argentinei, pentru câştigarea celui de-al treilea titlu de campioană mondială din istoria sa, în luna decembrie în Qatar.

Evenimentul a avut loc la sediul din orașul paraguayan Luque. Cu această ocazie a fost dezvelită o statuie în mărime naturală a lui Lionel Messi, în care căpitanul naționalei Argentinei ţine în mână trofeul Cupei Mondiale, informează Reuters.

🤯🇦🇷 La estatua en honor a Lionel Messi, que hizo la Conmebol y que estará junto a la de Pelé y Maradona en Asunción.pic.twitter.com/18z5CtbRyv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 27, 2023

Statuia va sta alături de cele ale altor două glorii ale fotbalului din America de Sud, brazilianul Pele şi argentinianul Diego Armando Maradona. În decembrie, Messi a călcat pe urmele lui Maradona, conducând Argentina la victorie la Cupa Mondială din Qatar.

Este al treilea titlu de campioană a lumii din istoria naţionalei Argentinei, după cele din 1978 (cu Mario Kempes erou) şi 1986 (cu Maradona în rolul de căpitan).

Brazilianul Pele, care a decedat recent, este singurul fotbalist din istorie care a cucerit trei Cupe Mondiale în cariera sa (1958, 1962 şi 1970).

Mesaj emoționant pentru Lionel Messi prin intermediul hologramei lui Diego Maradona

Messi, care pe 24 iunie a împlinit 35 de ani, este cel mai bun marcator din istoria fotbalului sud-american la nivel de naţională. El are 99 de goluri în 173 de meciuri, fiind pe locul 3 la nivel mondial, după portughezul Cristiano Ronaldo (122/198) şi iranianul Ali Daei (109/148).

„Ne gândim la ceea ce urmează şi nu la ceea ce am făcut şi cred că asta este pe viaţă. Acum trebuie să mă bucur de ceea ce mi-a mai rămas din carieră şi nu ştiu cât va fi, să mă bucur de ceea ce am făcut mereu, de ceea ce mi-a plăcut mereu, aşa cum am făcut-o de-a lungul carierei. Iubesc fotbalul”, a declarat Messi.

În timpul omagiului, două holograme ale lui Pele şi Diego Armando Maradona, folosind vocile idolilor dispăruţi ai fotbalului, i-au dedicat cuvinte de apreciere lui Messi.

„Lasă-i pe ceilalţi să spună că vei fi cel mai bun din toată istoria. Astăzi distrează-te. Te iubesc foarte mult, Lio”, i-a transmis holograma lui Maradona.