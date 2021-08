VIDEO | Lupte de stradă la Zagreb! Război între croaţi şi polonezii de la Legia Varşovia

Aproape 200 de ultraşi din Bad Blue Boys i-au căutat pe străzi pe fanii polonezi veniţi cu o seară înaintea partidei. Războiul a pornit atunci când cele două grupuri de fani s-au întâlnit în dreptul unei terase din cartierul Dubrava. Presa locală scrie că ar fi fost vorba de o „confruntare” programată şi stabilită dinainte de ultraşii celor două echipe.

„Era un zgomot îngrozitor. Polițiștii au încercat să-i înconjoare, fără succes. Huliganilor nici nu le-a păsat, au continuat să se bată. Au distrus totul în cale. Au intrat și într-un restaurant, aruncând cu sticle, pahare, scaune. Horror! A fost ca un Armageddon” – au povestit martorii incidentelor.

The fight between Bad Blue Boys (Dinamo Zagreb) and Legia Warsaw fans.pic.twitter.com/Hq47MiGlle

— Sam Street (@samstreetwrites) August 3, 2021