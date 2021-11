VIDEO | Madrilenii, la capătul răbdării! Gareth Bale, atacat şi insultat după antrenament

Suporterii lui Real Madrid au ajuns la capătul răbdării când au auzit că Bale s-a întors accidentat după convocarea la naţionala Ţării Galilor. Mijlocaşul de 32 de ani a prins doar o repriză în meciul cu Belarus, apoi a ratat partida cu Belgia. Revenit la Real Madrid după un împrumut la Tottenham în sezonul trecut, Bale a evoluat numai în trei meciuri pentru echipa lui Carlo Ancelotti.

Ultimii ani petrecuţi de Bale la Real au fost un coşmar: mijlocaşul s-a accidentat de 29 de ori şi i-a sfidat în mai multe rânduri pe fanii madrileni. „Ţara Galilor. Golful. Madrid. În ordinea asta” – a fost mesajul unui banner cu care Bale s-a fotografiat în 2019, stârnind mânia suporterilor lui Real.

Aflând că starul plătit cu 37 de milioane de euro pe sezon va fi din nou indisponibil pentru trei săptămâni, câţiva ultraşi l-au aşteptat la ieşirea de la antrenament! „Fuck you! Maricon!” – i-au strigat fanii înainte ca unul dintre ei să arunce cu pixul în maşina jucătorului.

Look at these absolute weapons.

Wales. Golf. Madrid.

pic.twitter.com/5kqriBx1K0

