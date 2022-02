VIDEO | Mai rar așa ceva! O jucătoare a marcat de trei ori în propria poartă

Jucătoarea neo-zeelandeză Meikayla Moore (25 de ani) a marcat de trei ori în propria poartă în meciul de fotbal feminin contra echipei SUA, de la turneul SheBelieves Cup.

Sportiva legitimată la Liverpool joacă pe postul de fundaş și a marcat şi cu piciorul stâng şi cu dreptul şi cu capul. În minutul 40 a fost înlocuită. Moore a înscris în proprie poartă în minutele 5, 6 şi 36. Celelalte goluri au fost marcate de Ashley Hatch (51) şi Mallory Pugh (90+3). Moore a bifat meciul cu numărul 50 în tricoul Noii Zeelande,

Not great 😬

New Zealand’s Meikayla Moore has a hat trick against the US…of own goals. 🥴

(via @USWNT) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE

— OddsChecker (@OddsCheckerUS) February 20, 2022