Malcom Edjouma (25 de ani) a făcut primul antrenament la FCSB. Francezul format la PSG spune că a recunoscut o imagine familiară, făcând referire la echipamentul de joc.

„A fost foarte bine, eram foarte nerăbdător să îmi întâlnesc noii colegi și staff-ul și sunt foarte fericit. Am fost foarte bine primit, nu am nimic de reproșat. Sunt fericit, bineînțeles, pentru că sunt culorile pe care le am în inimă și voi da totul pentru a onora acest tricou.

Știu că este un club mare, poate cel mai mare din România, pentru că a câștigat Cupa Campionilor Europeni. Și știu că ultimul titlu a fost câștigat în sezonul 2014-2015, deci știu că e un club bun. Dorința mea e să ajung la potențial maxim, să îmi ajut echipa atât în atac, cât și în apărare. Asta e tot ce îmi doresc”, a spus Edjouma, potrivit FCSBTV.

Vicecampioana a plătit 330.000 de euro pentru a-l transfera pe Malcom Edjouma, afacere în care a intrat și împrumutul pe șase luni al lui Denis Haruț la FC Botoșani. Edjouma a ajuns la FC Botoșani în februarie 2021, din postura de jucător liber de contract.

500.000 de euro este cota lui Edjouma, potrivit transfermarkt.

„Sunt două echipe mari, dar FCSB are acum jucători mai talentați, cu calitate mai mare. CFR are mai multă experiență în astfel de situații. Sunt momente în care acest lucru poate face diferența. Se va juca până în ultima etapă, iar acest lucru este palpitant”, a precizat Edjouma.

FCSB va întâlni echipa Chindia Târgovişte, duminică, pe teren propriu, de la ora 19.55, în etapa a 26-a a Ligii 1.