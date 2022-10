VIDEO | Manchester City a făcut instrucție cu Manchester United! Hat-trick istoric pentru Erling Haaland

Echipa engleză Manchester City a învins Manchester United pe teren propriu cu 6-3 în Etapa a 9-a din Premier League.

Atacantul norvegian Erling Haaland a marcat de trei ori și a ajuns la cota 14 în opt meciuri, în acest sezon în campionat.

🇳🇴 Erling Haaland gets his second goal of the afternoon after a beautiful delivery by Kevin De Bruyne!!

🔵 Man City 3-0 Man Utd 🔴#MCIMUN | #ManchesterDerby pic.twitter.com/7fBnf8PkVG

— TFS – Top Football Show (@TopFootballShow) October 2, 2022