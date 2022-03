Video | Marele Premiu al Arabiei Saudite în pericol din cauza unui presupus atac terorist

Marele Premiu al Arabiei Saudite este perturbat serios din cauza unui presupus atentat terorist care a avut loc la Jeddah chiar în timpul primei sesiuni de antrenamente.

Astăzi au fost programate primele două sesiuni de antrenamente pentru Marele Premiu al Arabiei Saudite, dar un eveniment nedorit ar putea pune serios în pericol desfășurarea celei de-a doua etape a sezonului din Formula 1.

Chiar în timpul primei sesiuni de antrenament, o rachetă a lovit fabrica Aramco, o companie petrolieră care este unul dintre sponsorii oficiali ai Formulei 1. În urma loviturii, un incendiu puternic a izbucnit la fabrica respectivă, dar deocamdată nu se știe dacă au fost sau nu victime.

Deocamdată, nici organizatorii Marelui Premiu al Arabiei Saudite, nici FIA și nici Liberty Media, proprietarul Formulei 1, nu au luat vreo decizie privind anularea Marelui Premiu, dar e posibil ca acest lucru să se întâmple.

În prima sesiune, Charles Leclerc (Ferrari) a stabilit cel mai bun timp, fiind urmat de Max Verstappen (Red Bull) și Valtteri Botas (Alfa Romeo). Mașinile Mercedes au dezamîgit din nou, Hamilton fiind al 9-lea, iar George Russell al 15-lea.

— Formula 1 (@F1) March 25, 2022