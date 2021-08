VIDEO | Marius Șumudică a dezvăluit de ce l-a reprimit pe Chipciu: „L-am văzut cu lacrimi în ochi”

Alexandru Chipciu (32 de ani) a fost reprimit în lotul echipei CFR Cluj după ce a fost dat afară de antrenorul Marius Şumudică după un conflict al mijlocașului cu portarul Otto Hindrich, la un antrenament.

Şumudică a dezvăluit că înainte de a-l reprimi pe Chipiu la echipă, acesta s-a consultat cu cei mai importanţi jucători ai grupării ardelene.

„Eu nici nu am văzut ce s-a întâmplat la acel antrenament pentru că lucram separat cu două grupuri. Cel mai mult m-a deranjat faptul că el a ieșit din antrenament. Nici nu a fost o luptă fizică, nu a fost ceva grav.

M-a deranjat atitudinea lui și nu am putut s-o accept la momentul respectiv. Vreau să spun că am mai avut parte de asemenea incidente și nu mi-a plăcut niciodată să distrug viața unui jucător, adică să-l las pe drumuri sau să-l pun să se antreneze cu echipa a doua.

Chipciu e un jucător care ne va ajuta. A fost strict decizia mea. Aseară am avut o ședință cu cei din conducere, mi-au spus că e decizia mea. Nu am fost presat de nimeni. Am vorbit și le-am cerut părerea căpitanilor de echipă și a cinci jucători reprezentativi din echipă. Toți au fost de acord că Alex ne poate ajuta pe viitor. Atunci, probabil și bunătatea mea, mi-am dorit ca el să revină. Nu am făcut un pas în spate de complezență sau forțat de cineva, ci gândindu-mă la viitorul lui CFR Cluj.

Ieri am vorbit cu cei din conducere și mi-au zis «Șumi e decizie ta și faci cum crezi». Aseară eram 50-50, dar au contat mult lucrurile pe care vi le-am spus.

Avem nevoie de jucători. El e un jucător antrenat și poate ajuta mult. A contat rugămintea lui Otto, care a venit la mine și mi-a zis «Mister, având în vedere că e ziua mea de naștere, îmi doresc foarte mult să-l reprimiți pe Chipciu». E un copil pe care l-am văzut cu lacrimi în ochi.

Și asta a contat foarte mult pentru mine și am făcut acest pas. E și ziua soției mele și cred că există un Dumnezeu sus și nu avem nevoie de lucruri care să întoarcă împotriva noastră. Mai ales că Alex Chipciu ne-a ajutat cu Banja Luka și ne-am calificat cu golul marcat de el.

Fiecare poate greși. Am ținut cont de scuze și, din acest moment, Alex Chipciu este din nou la echipă și sunt convins că ne va ajuta. De foarte multe ori, un astfel de scurtcircuit poate aduce lucruri bune. CFR nu are nevoie să piardă un jucător precum Alex, Chipciu nu avea voie să iasă pe ușa din dos, iar eu am o fost un mediator.

Am avut și eu astfel de momente. Am fost eliminat din antrenament, dar am fost reprimit. Și Mircea Lucescu, și Viorel Hizo au făcut asta. Fiind un jucător recalcitrant știu prin ce trece un jucător în astfel de momente.

Glumind puțin, lui Otto i-am schimbat porecla. Îi spunem «Valvă». El a făcut o glumă, venindu-i mingea în gură, i-a spus «Scuipă valva». Și eu îi zic «Valvă»”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Mijlocaşul Alexandru Chipciu (32 de ani) a fost exclus din lotul echipei CFR Cluj şi a fost scos de pe lista UEFA pentru meciurile din cupele europene, după un conflict cu un coechipier, la antrenament, a anunţat, luni, antrenorul Marius Şumudică.

Otto Hindrich, jucătorul cu care Chipciu a avut un conflict, a împlinit 19 ani.

Citește și CFR CLUJ, SOLUŢIE ÎN CAZUL CHIPCIU! CUM S-A ÎNCHEIAT SCANDALUL DIN GRUIA