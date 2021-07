VIDEO | Marius Șumudică a explicat plecarea lui Rondon: „Nu am nevoie ca cineva să-mi distrugă grupul”

Marius Șumudică a vorbit despre plecarea lui Mario Rondon (35 de ani), de la CFR Cluj. Duminică, atacantul și-a reziliat contractul cu gruparea ardeleană.

Antrenorul campioanei en-titre spune că nu a avut loc un conflict cu Rondon, doar că nu acceptă ca un fotbalist „să distrugă grupul”.

„Referitor la Rondon, sunt niște minciuni sfruntate. Nu vreau să fiu mai agresiv. Eu n-am avut niciun fel de conflict cu Rondon. Rondon n-a părăsit niciodată antrenamentul și martor mi-e toată lumea care a fost pregătire. El n-a avut niciun fel de conflict cu mine. A avut o discuție cu mine când a ajuns la Cluj. Mi-a spus doleanțele pe care le are, eu l-am înțeles. I-am spus că îl susțin în continuare.

După care, el, a doua zi, a făcut un pas greșit pe care nu vreau să-l dezvolt acum, care mi-a demonstrat că el are un caracter îndoielnic. Am fost primul care a venit la conducerea clubului și am spus că nu pot să continui cu un astfel de jucător. Nu din cauza aportului lui sau rezultatelor profesionale, ci pentru că nu am nevoie ca cineva să-mi distrugă grupul.

Eu, în general, unde am fost și am făcut performanță, am fost iubit și în Arabia Saudită, indiferent de religie, și în Turcia, și în România. Eu n-am nevoie de jucători care să distrugă grupul. Mai bine sacrific un jucător și câștig 20 și ceva. Pentru mine, forța grupului e cea mai importantă și bate oricine individualitate.

Putea să fie oricare dintre jucători. Dacă gestul făcut de Rondon îl făcea oricare alt jucător, avea aceeași soartă. Eu nu accept așa ceva. Îi doresc baftă unde s-a dus. Practic, nu a fost niciun fel de conflict între mine și el. El și-a scris rezilierea și a luat acest drum. În opinia mea, greșit„, a declarat Marius Șumudică, înaintea meciului CFR Cluj – Borac Banja Luka, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

CFR Cluj va întâlni formația bosniacă Borac Banja Luka, pe teren propriu, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, marți, de la ora 20:00.

Returul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj va avea loc pe 13 iulie. Învingătoarea dintre cele două echipe se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va juca împotriva învingătoarei din duelul Fola (Luxemburg) – Lincoln (Gibraltar).

