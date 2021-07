VIDEO | Marius Şumudică a prefațat meciul cu Borac Banja Luka: „Putem spune că CFR este favorită”

Marius Şumudică, antrenorul CFR-ului, a vorbit despre debutul pe banca tehnică a formației clujene, împotriva echipei Borac Banja Luka, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor.

Tehnicianul a recunoscut că are emoții înaintea partidei cu gruparea din Bosnia.

„Nici când jucam cu Beşktaş sau Galatasaray, ultimele echipe întâlnite în Turcia, nu am avut astfel de emoţii. De două zile nu prea mă odihnesc. Este o revedere cu fotbalul românesc, cu fotbalul din ţară. Sunt cinci ani de zile de când am fost cu Astra în competiţiile europene.Sunt emoţii, sunt umane, ca şi dezamăgirile, ca şi entuziasmul. Cred că ne-am pregătit foarte bine şi cred că aceste emoţii vor dispărea la primul fluier.

Nu mai există echipe mici, anul trecut au apărut la noi echipe în play-off, la care nu se aştepta nimeni. Sunt echipe care îşi vând scump pielea şi e foarte greu să le desfaci. Toată lumea se așteaptă ca CFR să defileze, nu va fi uşor, nu vreau să copiez antrenorii dinaintea mea şi să spun că avem a doua şansă şi că va fi foarte greu, dar vorbim de jucători din fostul spaţiu iugoslav, luptători, care ne vor pune anumite probleme.

Dacă nu vom răspunde cu aceeaşi monedă, va fi greu. Dacă ne vom ridica din punct de vedere al agresivităţii, al dorinţei, la nivelul adversarului, putem spune că CFR este favorită. Am venit la campioana României, este un club care îţi oferă aproape tot. Am întâlnit oameni extraordinari aici, mi s-a părut practic că am trecut graniţa, felicitări, sunteţi fericiţi că v-aţi născut aici„, a declarat Şumudică, într-o conferință de presă.

CFR Cluj va întâlni formația bosniacă Borac Banja Luka, pe teren propriu, în turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, marți, de la ora 20:00.

Returul dintre Borac Banja Luka și CFR Cluj va avea loc pe 13 iulie. Învingătoarea dintre cele două echipe se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, unde va juca împotriva învingătoarei din duelul Fola (Luxemburg) – Lincoln (Gibraltar).

