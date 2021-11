VIDEO | Marius Şumudică a răbufnit în faţa turcilor: ,,Trebuie să dau 7-8 jucători afară! Până acum am tăcut”

Marius Şumudică a revenit în fotbalul din Turcia după scurta aventură la CFR Cluj. Acesta a semnat cu Malatyaspor, formaţia la care în ultimele trei jocuri a înregistrat tot atâtea înfrângeri.

În ultimul interviu, dinaintea meciului cu Galatasaray Istanbul, Marius Şumudică s-a dezlănţuit. Acesta vrea mai mult respect pentru echipa sa şi anunţă că dacă ar fi să restructureze lotul, ar da afară nu mai puţin de 7-8 jucători. Meciul cu Galatasaray este programat duminică, de la ora 18:00.

,,Arbitrii trebuie să respecte Malatya, orașul, suporterii și cei care lucrează aici. Dacă e vorba de o echipă mare, toată lumea vorbește la televizor și în ziare. Când o echipă mică pierde din cauza unei greșeli a arbitrului, se vorbește 10 minute la TV, iar apoi toată lumea tace. Asta e Turcia.

Vreau să spun ceva foarte important. Când am avut echipa completă, am luat trei puncte cu Adana și trei puncte cu Altay. Apoi, când am pierdut jucători, mi-a fost foarte dificil. Nu vreau să vorbesc urât de jucătorii mei, dar, îmi pare rău, unii de aici nu sunt de nivelul Super Lig. Ăsta e adevărul. Dacă vreau să fac curățenie la echipă, trebuie să dau 7-8 jucători afară. Nu am soluții, nu înțeleg cum s-a ajuns la asta. Până acum am tăcut, am vrut să rămână în interior, dar nu îmi place să se vorbească împotriva lui Șumudică pentru că asta nu e echipa mea, nu eu am făcut-o.

Când am făcut echipa la Kayseri, am terminat în primele 8. Când am făcut echipa la Gaziantep, am terminat în primele 8. Acum aștept ca un nebun luna ianuarie pentru a aduce 5-6 jucători. Am vorbit cu președintele, iar apoi Malatya nu va retrograda niciodată cu acești jucători. Dacă rămânem așa, e foarte dificil. Jumătate din echipa de aici a jucat doar în liga a patra, a treia și nu înțeleg cum s-a făcut această selecție. Și-au bătut joc de acest club, de oraș, de fani. Nu accept așa ceva. Dacă pierd 4-5 jucători, nu mai am cu cine să joc. Ce să fac? Să intru eu să joc?

Nu sunt un antrenor confortabil. Nu am venit pentru bani. Vreau să salvez această echipă. Dacă verificați cariera mea, în 20 de ani nu am luptat pentru evitarea retrogradării. Nu vreau să fie pusă toată responsabilitate în spatele meu. Ok, în ianuarie, după ce fac transferurile, veniți la mine și spuneți-mi că am greșit, dar acum eu fac ce pot cu acești jucători.’‘, a declarat Marius Şumudică, potrivit Ajansspor