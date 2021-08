VIDEO | Marius Șumudică, săgeți către rivalele din Liga I: „Marți și miercuri stau și se uită la TV”

CFR Cluj joacă vineri, de la ora 21:30, pe terenul celor de la CS Mioveni, într-un meci din cadrul etapei a patra a Ligii I.

Marius Șumudică, antrenorul echipei ardelene, a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre partida cu nou-promovata, dar și returul cu Young Boys Berna, din preliminariile Ligii Campionilor.

„Am un meci foarte important și vreau să fac 12 puncte. Suntem pe primul loc și suntem la 90 sau 120 de minute de play-off-ul Champions League, iar celelalte echipe, scuzați-mă, marți și miercuri stau și se uită la TV și comentează. Ele se uită la TV și văd și aud Ce-Fe-Re, Ce-Fe-Re.

Bă, oameni buni, înțelegeți încă o dată că CFR este extrem de puternică. Are un antrenor care are destulă experiență. Am câștigat trofee la viața mea și am antrenat în Turcia, unde am fost ales antrenorului anului. Am venit aici să fac ceva. Toți cunoscătorii de fotbal să nu mai vorbească urât de CFR. Să-l atace pe Șumudică, dar să nu mai vorbească urât de club și de jucători, care și-au dat viața pe teren”, a declarat tehnicianul.

Toți cunoscătorii ăștia de fotbal din România să vadă cine e Young Boys. Să nu mai vorbească urât de jucătorii mei, fiincă nu merită. Și-au dat viața pe teren și au demonstrat că au fost egalii unei echipe care domină campionatul în Elveția. Naționala Elveției a eliminat Franța în optimi, la EURO”, a declarat Marius Șumudică.

