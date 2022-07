VIDEO | Marko Dugandzic a spus ce l-a cucerit la Rapid: „Te obligă să dai mereu maximum”

Atacantul croat Marko Dugandzic a devenit eroul Rapidului. La debutul în Giulești, el a marcat un gol și a dat o pasă decisivă, contribuind decisiv la victoria cu 2-0 în fața FCSB.

„Atmosfera de la Rapid te obligă să dai mereu maximum”, a spus Marko Dugandzic

Jucătorul care pe 7 aprilie a împlinit 28 de ani spune că i-a plăcut foarte mult că a văzut unitatea Rapidului. „Toată lumea împreună, jucători, staff, conducere administrativă! Sincer, înainte să vin aici, nu aveam o imagine foarte clară despre acest club.

Când evoluam la Botoșani, erau în liga secundă. N-am jucat niciodată împotriva Rapidului. Dar m-a cucerit felul intens în care se trăiește fotbalul în Giulești. Îmi place și te obligă să dai mereu maximum la antrenamente, în meciuri”, a spus el pentru playsport.ro.

Atacantul a descris cum a marcat primul gol pentru Rapid, chiar la debutul în echipa antrenată de Adrian Mutu. De precizat că reușita lui este cea cu numărul 3.000 pentru Rapid în prima ligă.

„Am văzut cum Costache și Ioniță au construit inteligent în partea stângă, au creat un culoar ofensiv. Am atacat direct în careu, am primit acel cross perfect, după care mi-am făcut treaba de atacant și am finalizat”, a povestit jucătorul.

El a făcut cunoscut că faza de la a doua reușită a Rapidului în meciul cu FCSB nu a fost lucrată la antrenamente. „La 2-0, m-am plasat pe bara a doua, am urmărit atent mingea, l-am văzut dinainte pe Săpunaru într-o poziție de șut.

Am retrimis balonul către căpitan, care a înscris. N-aș putea zice că a fost o fază lucrată la antrenamente. Am venit abia vineri. A funcționat un feeling de moment”, recunoaște atacantul croat.

Marko Dugandzic este convins că fanii vor susține echipa și în momente mai nefericite

Marko Dugandzic nu a jucat niciodată având susținerea unui public cum a fost cel din Giulești la meciul cu FCSB. „Înainte să vin la Rapid, auzisem de la foști colegi tot felul de povești interesante despre club, despre nebunia fanilor.

Dar nu mi-am imaginat niciodată ceva atât de special. Am fost foarte fericit pentru echipă, pentru suporteri, pentru mine. Când ai în spate un asemenea public, acționează ca un drog.

Crește motivația, energia pare inepuizabilă, știi că trebuie să te bați pentru fiecare minge, să alergi mai mult decât adversarul.

Am mai jucat pe stadioane cu atmosferă similară, dar împotriva echipei mele. Acum e însă pentru prima dată când am de partea mea un asemenea public. N-o să uit niciodată acest meci și victoria cu FCSB. M-am simțit incredibil de bine.

Sunt convins că fanii vor continua să ne susțină, inclusiv în momente mai nefericite, care vor apărea, inevitabil, pe parcursul unui sezon. Oricum, eu le mulțumesc pentru primire și promit să fiu o mie la sută focusat pe pregătire, pe meciuri”, a mai precizat jucătorul.

„Oportunitatea de a veni la Rapid a apărut la momentul potrivit”, a spus Marko Dugandzic

Atacantul a descris și cum a decurs întâlnirea cu antrenorul Adrian Mutu. „Îl știam ca jucător, calități fantastice, unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-a dat vreodată România. Dar acum ne-am cunoscut personal.

Mi-a spus că are încredere în mine, mi-a explicat cum se așteaptă să ajut echipa. Lucrurile au mers foarte repede. Rapidul își arătase interesul și în urmă cu vreo două luni, dar atunci nu s-a întâmplat nimic”, a spus atacantul.

Croatul recunoaște că sugestia de a juca la Rapid i-a fost dată de oficialii de la CFR Cluj, care au vrut să scape de el. „A fost un șoc pentru toată lumea în club eliminarea în fața lui Pyunik.

După acel moment, CFR și-a schimbat strategia, s-au pierdut mulți bani prin ratarea Champions League. M-au chemat, mi-au zis că există o ofertă clară de la Rapid și ar fi mai bine pentru toată lumea să merg în altă parte. Nici nu am primit minute la CFR, dar nu regret nimic.

Am înțeles situația, aș fi vrut să am mai multe șanse să joc, iar pe termen lung nu cred că îmi făcea bine să-mi păstrez acest statut. De aceea am considerat că oportunitatea de a veni la Rapid a apărut la momentul potrivit”, a mai precizat Dugandzic.