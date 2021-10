VIDEO | Marseille – Galatasaray, întrerupt din cauza incidentelor. Moruţan şi Cicâldău, lideri în grupă

Arbitrul a întrerupt partida în minutul 38, atunci când cele două grupuri de fani aruncau cu torţe dintr-un sector în celălalt, iar ultraşii turci încercau să spargă cordonul de jandarmi care îi despărţea de suporterii gazdelor.

Poliţia a folosit tunuri cu apă şi gaze iritante pentru a restabili ordinea înainte ca meciul să fie reluat.

🇫🇷 This is France, the "so-called" land of freedom, equality and fraternity!

▪️In the Marseille-Galatasaray match, the French opened the Greek flag and insulted the Turks.

▪️The police intervened after the reaction of Galatasaray fans.

▪️ Pepper gas was thrown at the fans. pic.twitter.com/LGy6XaR6ej

