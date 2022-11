VIDEO | Max Verstappen a încheiat sezonul de F1 cu o victorie! Ferrari a dat vicecampionul mondial la piloți

Pilotul olandez Max Verstappen și-a trecut în cont victoria în ultima cursă de Formula 1 a sezonului.

Dublul campion mondial en titre a câștigat Marele Premiu de la Abu Dhabi, iar monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a încheiat pe poziţia secundă. Ca urmare, el şi-a adjudecat titlul onorific de vicecampion mondial.

Verstappen a plecat din prima linie a grilei de start și a condus cursa până la final. Pe cloul 3 s-a clasat colegul lui, mexicanul Sergio Perez, care a încheiat pe aceeași poziție și în clasamentul general al piloţilor.

His 15th(!) win of the year 💪@Max33Verstappen caps an outstanding season with a lights to flag victory in AbuDhabi! #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/Nh1Y9LLjn5

— Formula 1 (@F1) November 20, 2022