VIDEO | Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu de F1 al Belgiei! Olandezul luase startul de pe locul 14

Pilotul olandez Max Verstappen a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. El plecase în cursă de pe locul 14 al grilei de start.

Olandezul, deţinătorul titlului şi liderul clasamentului piloţilor, a fost urmat în cursa de la Spa-Francorchamps de colegul lui de la Red Bull, mexicanul Sergio Perez, şi spaniolul Carlos Sainz Jr (Ferrari), plecat din pole position.

