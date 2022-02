PSG a învins-o pe St. Etienne, scor 3-1, în etapa a 26-a din Ligue 1, iar Kylian Mbappe a fost, din nou, vedeta grupării din Paris.

”Verzii” au fost cei care, în mod surprinzător, au deschis scorul în minutul 16, prin Bouanga.

Totuși, cu trei minute înainte de pauză, formația din capitala Franței a egalat prin Mbappe. Tot Mbappe a fost cel care a punctat la două minute după reluarea actului secund.

Același superstar francez a contribuit și la golul marcat de Danilo Pereira, în minutul 52, atunci când s-a stabilit scorul final, 3-1.

Cu ocazia ”dublei”, Kylian Mbappe l-a egalat pe Zlatan Ibahimovic (2012-2016) în topul marcatorilor din istoria lui PSG. Ambii au câte 156 de goluri.

1️⃣5️⃣6️⃣ GOALS !@KMbappe joins @Ibra_official in 2nd place in the ranking of the top scorers in PSG’s history! pic.twitter.com/fBO6YUCXp0 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) February 26, 2022

”Este incredibil. Cred că a avea ocazia de a putea egala palmaresul unui jucător ca Ibrahimovic este fantastic. Știm cu toții ce a făcut aici. Asta înseamnă că jucăm la standarde înalte.

Să marchez pe Parc de Princes și să egalez recordul aici, incredibil. Aici, acasă, în fața suporterilor, care ne-au susținut mereu, așa că suntem foarte bucuroși pentru acest moment. Avem meciuri importante în față și toți ne dorim să mergem în aceeași direcție”, a mai spus Mbappe, citat de sportskeeda.

Înaintea celor doi se află Edinson Cavani (2013-2020), care a marcat de 200 de ori, înainte de a ajunge la Manchester United. Faptul că Mbappe a afirmat că speră să poate depăși recordul uruguayanului le-a dat speranțe fanilor lui PSG că fotbalistul poate rămâne și din vară în capitala Franței.

”Bineînțeles că mai este Cavani în fața mea. Vom vedea cum merg lucrurile. Nu pot să dau cu piciorul la șansa de a fi cel mai bun marcator din istoria lui PSG. Vom vedea ce se va întâmpla”, a afirmat Kylian Mbappe, potrivit jurnalistului Hadrien Grenier.

🔴 Kylian Mbappé 🇫🇷 en zone mixte : « Bien sûr il reste Cavani [devant lui au classement des meilleurs buteurs du PSG]. On va voir comment ça va se passer. Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus. On va voir ce qu’il va se passer. » — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 26, 2022

Criticat dur în ultima vreme, Lionel Messi și-a ridicat nivelul jocului la ultimele partide din campionat. Acesta a contribuit și la victoria cu St. Etienne cu două assist-uri.

Leo Messi's 10 ASSIST🌟 Just look how he created the goal for Mbappe. Simply Astonishing 🤩#Messi pic.twitter.com/jlqC9pxAEx — EPL Live Stream Reddit (@epllivereddit) February 26, 2022

Argentinianul are 11 pase decisive în Ligue 1, lider la acest capitol. Totuși, are are doar două goluri.