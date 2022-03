VIDEO | Meciul cel mai drag pentru Ștefan Târnovanu din cariera sa: „E cea mai frumoasă amintire”

Portarul celor de la FCSB nu a debutat încă pentru reprezentativa de tineret a României în lotul căreia se află pentru partidele amicale cu Finlanda și Maroc.

După ce a devenit titular în poarta roș-albaștrilor în această lună, goalkeeperul de 21 de ani speră să primească încredere și din partea selecționerului de la echipa U21 a tricolorilor. Prima șansă ar fi vineri, la jocul împotriva nordicilor de pe arena Arcul de Triumf.

„Va fi o atmosferă frumoasă, nu am ajuns pe acel stadion, abia aștept să vina meciul și să vedem cum va fi.Aștept cu nerăbdare debutul, de asta m-am pregătit. O participare la EURO 2023 ar însemna șansa să putem demonstra că putem realiza ceva important, așa cum au reușit și generațiile dinaintea noastră și, de ce nu, o nouă calificare la Olimpiadă. Putem spune că este un dezavantaj că nu avem meciuri oficiale, nu e aceeași intensitate”, a precizat Târnovanu, într-un interviu acordat FRF Tv.

După ultimul meci, am recuperat puțin din distanța față de CFR. Chiar cred că putem reuși să câștigăm titlul, pentru că suntem o familie, suntem foarte serioși și vom încerca până în ultima etapă. Am vorbit și cu Claudiu Petrila, glumeam, ne tachinam unul pe celălalt. Cea mai frumoasă amintire este de la meciul cu Sepsi din finalul anului trecut când am reușit o partidă foarte bună.

Cel mai dificil a fost pe când eram la Iași am făcut o gafă într-un meci cu Clinceni pe final și am pierdut și jocul și apoi și echipa. Viața din București este puțin diferită de cea din Iași, dar colegii m-au ajutat foarte mult. Avem un grup frumos la echipa de club și m-au ajutat în acest sens”, a mai subliniat portarul vicecampioanei României.

Acesta dezvăluie și care este modelul său din fotbalul mondial.

„Fotbalul l-am început în clasa 1, a venit un antrenor în cartierul unde eram, a dat invitații să venim la fotbal și m-am dus. Portarul meu preferat este Thibaut Courtois, de la Real Madrid. În privința loviturilor de al 11m, când un jucător bate foarte rău pot spune că e un penalty ratat, dar când bate lângă bară, poți spune că e penalty apărat. Încerc să intru în mintea adversarului unde vrea să execute, cum gândește și să nimesresc exact ce vrea el să facă”, a încheiat Târnovanu.