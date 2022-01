VIDEO | Mesajul lui Gică Popescu de Anul Nou: „Am convingerea că vom trece cu bine peste toate provocările”

Președintele Farului Constanța, Gică Popescu, a avut un mesaj la final de an. Oficialul formației din orașul de la malul mării le-a urat urmăritorilor să-și îndeplinească dorințele și să treacă cu bine peste provocări.

„Suntem cu toții diferiți. De la echipa de fotbal pe care o susținem, la aspirațile și planurile pe care fiecare dintre noi le are. În noaptea dintre ani însă, pe toți ne leagă dorința unui an mai bun, speranța că vom avea puterea de a ne împlini toate visurile și convingerea că vom reuși să trecem cu bine peste toate provocările. Vă urez ca noul an 2022 să vă aducă tot ceea ce vă doriți. La Mulți Ani!“, este mesajul lui Gică Popescu la final de an.

Gică Popescu are planuri mari cu Farul în această iarnă. Președintele echipei dobrogene vrea să facă transferuri pentru ca echipa antrenată de Gică Hagi să se califice în play-off.