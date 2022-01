VIDEO | Mihai Neșu și una dintre cele mai frumoase amintiri de pe terenul de fotbal: „Nu se aștepta nimeni”

Mihai Neșu a povestit care a fost cel mai mare regret pe plan sportiv din perioada pe care a petrecut-o în Olanda (2008-2011).

În vara anului 2008, pe atunci fundașul stânga se transfera de la FCSB la Utrecht, pentru 1,2 milioane de euro. Dar în luna mai a anului 2011, acesta a suferit o accidentare teribilă la unul dintre antrenamentele echipei. De atunci, fostul jucător este nevoit să-și ducă viața într-un scaun cu rotile.

Mihai Neșu a rememorat perioada de trei ani pe care a petrecut-o la Utrecht și a afirmat că performanțele echipei din vremea respectivă nu au fost pe măsura lotului.

Cu toate acestea, a rămas cu amintirea sezonului 2010-2011 din Europa League. La acea ediție, Utrecht o elimina în play-off-ul competiției pe Celtic, scor 4-2, iar în faza grupelor o întâlnea pe FCSB. Cele două formații au încheiat grupa K pe ultimele două poziții, în timp ce Liverpool și Napoli s-au calificat în primăvara europeană.

”Am avut o echipă bună. Tot timpul am sperat că o să avem rezultate mai bune decât am avut, dar am rămas cu una dintre cele mai mari performanțe din istoria clubului, când i-am scos pe Celtic din preliminariile Europa League.

După ce ne-au bătut cu 2-0 la Glasgow, am câștigat cu 4-0 la noi și ne-am calificat, nu se aștepta nimeni. Apoi am jucat în grupele Europa League cu Steaua, Napoli și Liverpool. A fost o perioadă extraordinară pentru mine și pentru clubul Utrecht”, a declarat Mihai Neșu, la o emisiune de pe Youtube.