VIDEO | Mihai Roman, la antrenamente, după intervenția la inimă! Mesaj emoționant: „Am suferit”

Mihai Roman s-a întors la antrenamentele celor de la CSU Craiova și a avut un mesaj emoționant pentru fani.

La mai bine de un an și jumătate de când a bifat ultima prezență în Liga 1, atacantul de 29 de ani a revenit la pregătirile conduse de Marinos Ouzounidis. În acea perioadă, Mihai Roman a fost nevoit să facă o pauză din cauza unor probleme la inimă, iar după intervenția chirurgicală avută recent, este pregătit din nou de fotbal.

„Sunt foarte bine după această perioadă de inactivitate. Abia aștept să mă întorc la antrenamente. Am făcut o intervenție la Viena, o ablație, cu două catetere care pleacă spre inimă. Nu a fost ceva foarte complicat, mulți sportivi au făcut această intervenție.

Mi s-a spus că sunt foarte bine, toate funcțiile inimii sunt la parametri buni. Abia aștept să joc din nou. După această perioadă mai grea, va fi special fiecare minut petrecut pe teren. Am suferit pentru că fotbalul este pasiunea mea.

Am trecut cu bine, nu am căzut psihic, nu m-a doborât. Simțeam că nu am ceva grav. Din punctul meu de vedere, în trei-patru săptămâni, o să fiu la 80-90%. Îmi lipsește această perioadă de pregătire și îmi trebuie ritm de meci”, a declarat Mihai Roman, pentru pagina de Facebook a clubului din Bănie.

Ultimul meci jucat în Liga 1 pentru jucătorul de 29 de ani a fost un CSU Craiova – FC Voluntari, scor 2-1, pe data de 14 decembrie 2019.