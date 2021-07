VIDEO | Mirel Rădoi nu dezarmează chiar dacă nici Budescu nu va participa la JO: „Obiectivul e ieşirea din grupă”

Mirel Rădoi a vorbit despre problemele legate de refuzul cluburilor de a-și trimite jucătorii la Jocurile Olimpice.

Printre absenţi, se află și Constantin Budescu. Clubul de fotbal la care este legitimat, Damac, nu i-a permis să participe la competiția organizată la Tokyo.

”În ultimele zile am tot sperat ca Budescu să fie prezent, până la urmă era singurul la care se găsise o portiţă. Şi eu, şi el, am discutat cu clubul până când ieri mi-a spus că nu-l mai lasă. Toţi au văzut aceste date limită şi au încercat sub o formă sau alta să te condiţioneze de anumite lucruri. Nu ştiu situaţia lui contractuală, probabil îl presează într-un fel sau altul, dar la el au existat ceva şanse.

În rest, nici cluburile din ţară, nici cluburile din străinătate… au refuzat. Astra ne-a zis orice jucător doriţi, la fel Hermannstadt, au fost cluburi care au zis că ‘orice jucători doriţi, vi-l lăsăm. Noi vrem ca clubul nostru să fie cunoscut prin jucat noştri prezenţi la Jocurile Olimpice‘.

N-a contat unde sunt, ce erau, nu am ghete la mine, vin, nu mă interesează, îmi aduc ghetele mai tarziu. Asta contează cel mai mult, chiar dacă putem să facem o comparaţie cu cei care erau înainte pe listă, un plus de valoare sau de experienţă, dar poate e mai bine aşa pentru că jucătorii care sunt prezenţi aici chiar şi-au dorit să fie alături de noi.

Obiectivul e acela, cel puţin ieşirea din faza grupelor, după vom vedea în funcţie de adversarul nostru, în funcţie de ce energie mai avem pentru că va fi o climă mai aparte şi ştim ce înseamnă un pressing mai avansat pe o astfel de temperatură, am trăit-o la Campionatul European cu Croaţia şi în ultima cu Germania şi d-asta am zis că şi din punctul modulului tactic vom avea anumite schimbări”, a declarat Mirel Rădoi, joi, într-o conferință de presă.

Naționala Under 23 a României s-a reunit pe 30 iunie la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia, acolo unde se va antrena până la plecarea în Japonia, programată la 15 iulie.

Naționala de tineret a fost repartizată în Grupa B la Jocurile Olimpice de la Tokyo, alături de Noua Zeelandă, Coreea de Sud şi Honduras. Turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice va debuta pe 21 iulie şi se va încheia pe 7 august.

