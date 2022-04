VIDEO | Momente incredibile petrecute la Barcelona la returul cu Frankfurt! Xavi a rămas interzis

Deși jucau pe teren propriu, catalanii s-au simți ca în deplasare pe arena de aproape 100.000 de locuri.

Fanii nemți au făcut legea în tribune, dar nu doar datorită faptului că au fost mai gălăgioși decât suporterii gazdelor, ci și pentru că erau mai mulți pe stadion! Deși au avut doar 5000 de bilete alocate conform protocolului, susținătorii lui Eintracht au mai achizționat alte tichete puse la vânzare. Ultrașii Barcelonei din peluză au protestat din cauza acestui motiv, revenind la locurile lor după un sfert de oră de la startul părții secunde. Xavi s-a arătat iritat de situația creată pe Camp Nou.

„E evident că acest lucru nu ne-a ajutat deloc. Ne așteptam să vedem 70.000 sau 80.000 de fani calatani. Aici a părut ca o finală. A fost o greșeală de calcul din partea noastră. Clubul va verifica ce s-a întâmplat”, au fost cuvintele tehnicianului blau-grana.

„Ce s-a întâmplat astăzi este o rușine care nu se mai poate repeta! Avem informații despre ce s-a întâmplat. Trebuie să le punem cap la cap și să luăm măsuri. E o situație nedorită. Ca fan al Barcelonei, m-am simțit rănit”, l-a completat și președintele Laporta.

Legenda de pe banca Barcelonei nu a pus însă și eliminarea din competiție în seama

„Nu am făcut suficiente lucruri, în ciuda finalului bun. E o mare dezamăgire pentru noi, dar trebuie să admitem că au meritat să se califice. Acum trebuie să ne concentrăm pe La Liga. Nu e un eșec, am încercat. Nu vedem situația în felul ăsta. Vă place acel cuvânt. Noi chiar am dat totul. Și dacă e un eșec, să sperăm că vom învățat ceva din el. Principalul nostru obiectiv era să intrăm în Champions League”, a admis Xavi.