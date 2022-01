VIDEO | Momentul incredibil petrecut aseară în Cupa Germaniei! Decizia arbitrului a calificat-o pe Hamburg

Acolo ”țapii” au ratat două penaltyuri, în timp ce adversarii doar unul. Decisivă a fost execuția lui Florian Kainz. Austraicul a trimis totuși mingea în poartă, dar centralul a intervenit și a anulat reușita spre stupefacția celor aflați pe băncile de rezerve, dar și în fața televizoarelor. Nimeni nu și-a dat seama pe moment ce l-a determinat pe arbitrul Daniel Schlager să ia această decizie. Reluările au relevat însă că fotbalistul a lovit mingea cu ambele picioare, lucru interzis de regulament.

Mai exact în momentul în care se îndrepta spre punctul de la 11m, jucătorul lui Koln a alunecat iar balonul a atins și glezna lui stângă, nu doar piciorul drept. A fost și lovitura care a făcut diferența, pentru că Florian Kainz era ultimul exacutant al trupei din Bundesliga. Iar grație acestei „întâmplări” Hamburg a făcut pasul spre următoarea fază a competiției. Fosta campioană a Europei s-a numărat printre cele trei echipe de ligă secundă care s-au calificat în faza sferturilor de finală. Celelalte două au fost Karlsruhe și St Pauli.

The 10th penalty of the shootout. You 𝙝𝙖𝙫𝙚 to score… You do! 🙌

But then the referee rules it out. You're out of the cup 😑

A bizarre moment for @fckoeln_en's Florian Kainz 🎥#DFBPokal #KOEHSV pic.twitter.com/iTxzewQmqa

