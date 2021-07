VIDEO | Momentul în care Ana Maria Popescu îl lasă cu mâna întinsă pe ministrul Sportului

Ana Maria Popescu a revenit în ţară, după ce a reuşit să câştige până acum singura medalie a României la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

După ce a cucerit argintul la scrimă, Ana Maria Popescu l-a taxat pe ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak. Acesta a fost primul care a întâmpinat delegaţia României pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”.

În momentul în care Ana Maria Popescu a sosit, Eduard Novak i-a intins mâna să o salute, dar sportiva a ignorat gestul ministrului Sportului. Eduard Novak a trecut peste acest moment ruşinos şi a continuat să salute ceilalţi sportivi ai României care au sosit de la Tokyo.

După ce a cucerit medalia de argint, ministrul Sportului a avut o declaraţie care a deramjat-o pe Ana Maria Popescu.

,,După părerea mea, şi dacă bugetul federaţiei de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câştige ieri, sau nu câştiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri. Nu vreau să ducem discuţia în altă parte, să ne bucurăm de această medalie şi să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aş dori să ajungem şi cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica.”, a declarat Eduard Novak.

,,Am în spatele meu patru oameni, atât am avut la Jocurile Olimpice. Am avut ca sparing partner sportivi de 43 de ani, retrași din activitate, pentru că nu au fost alții mai buni. Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane. Sper să facem o sală nouă.”, a reacţionat şi Ana Maria Popescu la revenirea în România.