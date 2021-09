VIDEO | Moruțan, omul momentului la Galatasaray! Șef de galerie pe Cim Bom și laude de la Terim

Olimpiu Moruțan a marcat primul său gol de când a ajuns la Galatasaray. A fost reușita care a asigurat că cele trei puncte din meciul cu Goztepe vor rămâne pe Cim Bom.

În etapa a șaptea din campionatul Turciei, fotbalistul venit de la FCSB a înscris golul de 2-1, din pasa lui Cicâldău. A fost o reușită frumoasă, care i-a extaziat pe fani, cu care a cântat după terminarea partidei. După ce a marcat, s-a dus și l-a îmbrățișat pe Fatih Terim, omul care are atâta încredere cu tânărul său mijlocaș, iar la încheierea partidei, a sărbători cu fanii din tribune succesul.

La finalul meciului, antrenorul de 68 de ani a avut numai cuvinte de laudă la adresa propriei echipe și nu l-a uitat nici pe elevul său decisiv, căruia i-a remarcat faza golului.

„Sunt foarte fericit că am câștigat. În alte meciuri nu am obținut cele trei puncte atunci când meritam, acum am reușit, chiar dacă a fost dificil. În repriza a doua am reușit să punem mai multă presiune. Am egalat după o eroare a portarului, iar apoi a urmat golul frumos al lui Moruțan”, a declarat Fatih Terim.

De asemenea, și Ridvan Dilmen, fost campion cu rivala Fenerbahce, îi oferă încredere lui Moruțan și este de părere că acesta își va arăta din plin calitățile cu care este înzestrat.

„Fanii lui Galatasaray se vor obișnui cu golurile lui Moruțan. Va marca multe ca acesta. Are doar 22 de ani și suficient timp la dispoziție să se dezvolte. Arată multă relaxare în teren”, și-a spus părerea și Dilmen, în prezent analist TV.