VIDEO | O nouă demonstrație de voință a lui Andy Murray: l-a învins pe Alexander Zverev în 3 ore

Jucătorul britanic de tenis Andy Murray (70 ATP, beneficiar al unui wild card), s-a calificat în sferturi la turneul de la Doha.

Murray, care pe 15 mai va împlini 36 de ani, a avut nevoie de 3 ore și 4 minute pentru a trece de germanul Alexander Zverev (16 ATP, cs 4) cu 7-6 (5), 2-6, 7-5. A fost încă un meci-maraton jucat de scoțian în acest an.

