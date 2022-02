VIDEO | O vedetă s-a bucurat pentru succesul Argeșului! Este fan înfocat al alb-violeților

Nu doar echipele din București au suporteri fideli, ci și cele din provincie. Și aici nu vorbim neapărat de CFR Cluj sau Universitatea Craiova, ci chiar și de FC Argeș.

Piteșenii au revenit în prim planul fotbalului românesc după ce echipa legendară pe care Nicolae Dobrin o făcea campioană în anii `70 s-a desființat. Iar acum toată suflarea fotbalistică din Trivale visează ca tradiția să meargă mai departe cu ajutorul foștilor jucători ai vulturilor. Andrei Prepeliță este unul dintre ei. Tânărul antrenor face tot posibilul să o califice în acest sezon pe FC Argeș în play-off-ul Ligii 1, după ce a reulit să o salveze de la retrogradare în ediția precedentă. De o astfel de performanță s-ar putea bucura și Andrei Maria, celebrul cântăreț cunoscut sub numele de Smiley. Acesta este orginar din Pitești și este fanul formației fanion a orașului. Recent, el a dezvăluit care sunt momentele pe care și le aduce aminte cu mare bucurie din trecutul dublei campioane a României.

„Bunicul meu era pasionat de fotbal, fan FC Argeș, și eu am moștenit treaba asta, și eu sunt fan FC Argeș. Acum, slavă Domnului, avem din nou echipă în Liga 1!Era un meci la care n-a putut să mă ia bunicul. Noi stăteam pe Strada Exerciţiului din Pitești și auzeam atmosfera de pe stadionul din Trivale, eram aproape. Și am zis să mă duc la meci, stăteam în fața blocului.

Cu mintea de acum, mă gândesc altfel… Totuși, aveam 3 ani și jumătate! Nu eram sănătos la cap, eram dus! N-am plecat singur, am luat pe toată lumea din fața blocului. Mie mi-au povestit părinții, bunicii, știu asta din poveștile lor. E o treabă reală, s-a întâmplat”, a povestit artistul în cadrul podcastului „Da Bravo” realizat de Mihai Bobonete.

Smiley are 20 de ani de carieră muzicală, fiind unul dintre cei mai apreciați artiști din România. În vârstă de 38 de ani, el s-a lansat la începutul acestui secol alături de trupa Simplu, după care a urmat o carieră solo. În 2013 el a luat premiul MTV Europe Music Award for Best Romanian Act. Este căsătorit cu vedeta tv Gina Pistol și are și o fiică Josephine Ana Maria, care va împlini un an în luna martie.